Кахигао не устроили кандидатуры Лаже и Оскара Гарсии. «Спартак» настроен пригласить Луиса Гарсию (Metaratings)

«Спартаку» предлагали кандидатуру Бруну Лаже.

Красно-белым были предложены кандидатуры тренеров Оскара Гарсии и Бруну Лаже , сообщил Metaratings.

Гарсия ранее возглавлял мексиканскую «Гвадалахару», Лаже тренировал «Бенфику».

Спортивного директора «Спартака » Франсиса Кахигао по ряду параметров не устроили кандидатуры Оскара Гарсии и Лаже, в том числе и финансовые условия португальца.

Отмечается, что в московском клубе больше настроены пригласить Луиса Гарсию.

На данный момент «Спартак» возглавляет Деян Станкович. В этом сезоне команда идет шестой в таблице Мир РПЛ , набрав 18 очков в 11 матчах.