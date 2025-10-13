Кахигао не устроили кандидатуры Лаже и Оскара Гарсии. «Спартак» настроен пригласить Луиса Гарсию (Metaratings)
«Спартаку» предлагали кандидатуру Бруну Лаже.
Красно-белым были предложены кандидатуры тренеров Оскара Гарсии и Бруну Лаже, сообщил Metaratings.
Гарсия ранее возглавлял мексиканскую «Гвадалахару», Лаже тренировал «Бенфику».
Спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао по ряду параметров не устроили кандидатуры Оскара Гарсии и Лаже, в том числе и финансовые условия португальца.
Отмечается, что в московском клубе больше настроены пригласить Луиса Гарсию.
На данный момент «Спартак» возглавляет Деян Станкович. В этом сезоне команда идет шестой в таблице Мир РПЛ, набрав 18 очков в 11 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости