«Интер» выиграл 6 матчей подряд с общим счетом 14:2. Игра с «Наполи» – через неделю

«Интер» одержал шестую победу подряд.

Команда Кристиана Киву одолела «Рому» (1:0) в 7-м туре Серии А. Ранее в чемпионате были обыграны «Кремонезе» (4:1), «Кальяри» (2:0), «Сассуоло» (2:1), в Лиге чемпионов – «Славия» (3:0) и «Аякс» (2:0).

21 октября «нерадзурри» встретятся с «Юнионом», 26-го – с «Наполи».