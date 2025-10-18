Гринвуд сделал первый покер в карьере – в матче «Марселя» с «Гавром». Экс-вингер «МЮ» обогнал Фати и идет вторым в списке бомбардиров Лиги 1
Мэйсон Гринвуд впервые в карьере забил четыре гола в одном матче.
Вингер «Марселя» сделал покер в игре с «Гавром» в 8-м туре Лиги 1. Он отличился на 35-й, 67-й, 72-й и 76-й минутах, в первом случае – с пенальти.
Англичанин, ранее выступавший за «Манчестер Юнайтед» и «Хетафе», вышел на второе место в списке бомбардиров чемпионата Франции, опередив Ансу Фати («Монако»). У Гринвуда 6 голов в 8 турах, у лидирующего Хоакина Паничелли («Страсбур») – 7.
Подробно со статистикой 24-летнего игрока «Марселя» можно ознакомиться здесь.
Александр Суряев
Спортс
