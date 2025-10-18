Батраков поддержал Торопа после 0:3: «Если бы не он, «Локомотив» забил бы еще»

Алексей Батраков поддержал Владислава Торопа.

«Локомотив» разгромил ЦСКА в 12-м туре Мир РПЛ (3:0).

«Выходим побеждать в каждом матче. Нужно отдать должное ЦСКА , команда обладает хорошим подбором футболистов, у нее поставленная игра.

Мой гол? Ставлю себе задачу чаще бить. Получилось хорошо попасть. Тороп все равно провел хороший матч, несмотря на три пропущенных мяча. Если бы не он, мы бы забили еще», – сказал полузащитник «Локомотива ».