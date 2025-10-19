«МЮ» лидировал по ударам и xG в АПЛ перед этим туром. В воскресенье команда Аморима сыграет с «Ливерпулем»

«Манчестер Юнайтед» атаковал активнее всех в АПЛ перед этим туром.

Команда Рубена Аморима за семь матчей в чемпионате нанесла 110 ударов – больше всех. Следом за ней – «Арсенал» (107) и «Ливерпуль» (103).

Также манкунианцы лидировали по ожидаемым голам – 14,06. У «Кристал Пэлас» перед 8-м туром xG был равен 12,94, у «Арсенала» и «Манчестер Сити» – 12,21.

При этом «МЮ» за 7 матчей забил 9 мячей и пропустил 11. Клуб занимал 10-е место.

19 октября в 18:30 по московскому времени начнется игра «Манчестер Юнайтед» против «Ливерпуля».