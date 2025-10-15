  • Спортс
  • Станкович о возможном увольнении из «Спартака»: «Не переживаю об этом. О нем говорят анонимные люди в СМИ. Если бы я боялся воробьев, то носил бы в кармане рогатку»
21

Деян Станкович заявил, что не боится увольнения из «Спартака».

– У вас есть поддержка руководства «Спартака»? Российские журналисты много что пишут.

– Отношения с руководством «Спартака» фантастические! У меня прекрасные отношения с людьми, с которыми я работаю больше всего. Здесь абсолютно все в лучшем виде. Огромное спасибо им за возможность возглавлять этот огромный клуб. Он как «Црвена Звезда». Он как «Реал» и «Барселона» в Испании, «Интер», «Милан» и «Юве» в Италии, «Бавария»... У меня никогда не возникало проблем с людьми, которые привели меня сюда.

– Ваше увольнение постоянно упоминается в российской спортивной прессе. Почему?

– То же самое может случиться с Кристианом Киву в «Интере», Игором Тудором, Симоне Индзаги... Это нормально. Единственная проблема в том, что анонимные люди говорят о моей отставке в СМИ. Никто не знает, кто эти люди. И если бы я боялся воробьев, то носил бы в кармане рогатку. Не им меня увольнять.

Но, если быть до конца честным, я не переживаю по поводу увольнения. Я ясно и четко сказал об этом руководителям клуба, – заявил главный тренер «Спартака». 

Станкович о критике: «Я мишень потому, что я иностранец! Это единственная причина негативного отношения ко мне со стороны российской общественности»

Деян Станкович: «Я сделал много хорошего в «Спартаке», это факт. В клубе сменилось много тренеров – проблема всегда была в них?»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Kurir
