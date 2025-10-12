Дмитрий Губерниев: «Уровень российского футбола, биатлона, лыж и всего спорта упал за время отстранения, оценить его невозможно. Ловчев выступил как Капитан Очевидность»

Дмитрий Губерниев считает, что уровень футбола и других видов спорта в РФ упал.

Ранее бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев заявил о сборной России: «Она не сравнима с командой на ЧМ-2018. Уровень российских игроков упал очень низко, ребятам не дают возможности раскрыться. Клубы везут иностранцев».

«Мой большой друг Евгений Серафимович Ловчев выступил как Капитан Очевидность. Во-первых, уровень сборной России очень сложно оценить, потому что мы нигде не играем. И понятно, что уровень российского футбола за время отстранения упал. Уровень биатлона упал, лыжных гонок, уровень всего спорта упал. Сейчас мы не можем объективно оценить его.

Конечно, можно сказать, что в лыжных гонках Александр Большунов и Наталья Терентьева были бы в числе лидеров, или Наташа Шевченко в биатлоне. Но оценить наш истинный уровень невозможно, потому что мы почти четыре года нигде не выступаем на мировой арене. Это касается и футбола, поэтому, конечно, уровень его упал.

Нужно поддержать нашу сборную, страну, болельщиков. Да, нам трудно. Хотел бы я посмотреть на Евгения Серафимовича, если бы он оказался в такой ситуации. Поэтому нынешнее поколение, к сожалению, имеет то, что имеет.

Остается только ждать и надеяться, что мы вернемся когда бы то ни было», – заявил телеведущий и советник министра спорта России Губерниев .