Зидан о сильнейшей команде в истории: «Милан» Сакки с ван Бастеном, Райкардом, Гуллитом, Барези, Мальдини»
Зинедин Зидан назвал «Милан» Арриго Сакки самой сильной командой в истории.
– Самая сильная команда в истории?
– «Милан» с ван Бастеном, Райкардом, Гуллитом, Барези, Мальдини. Та команда выиграла так много матчей.
Команда Сакки была впечатляющей, – сказал бывший полузащитник «Ювентуса», «Реала», сборной Франции и экс-тренер «Мадрида» Зидан.
Сакки тренировал «Милан» с 1987 по 1991 год. «Россонери» с ним выиграли 8 трофеев, включая чемпионат Италии и два подряд Кубка европейских чемпионов. Во второй заход в клубе (1996-1997) Арриго не завоевал трофеев.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Sempre Milan
