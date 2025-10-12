Зидан о сильнейшей команде в истории: «Милан» Сакки с ван Бастеном, Райкардом, Гуллитом, Барези, Мальдини»

Зинедин Зидан назвал «Милан» Арриго Сакки самой сильной командой в истории.

– Самая сильная команда в истории?

– «Милан» с ван Бастеном , Райкардом , Гуллитом , Барези , Мальдини . Та команда выиграла так много матчей.

Команда Сакки была впечатляющей, – сказал бывший полузащитник «Ювентуса», «Реала», сборной Франции и экс-тренер «Мадрида» Зидан.

Сакки тренировал «Милан» с 1987 по 1991 год. «Россонери» с ним выиграли 8 трофеев, включая чемпионат Италии и два подряд Кубка европейских чемпионов. Во второй заход в клубе (1996-1997) Арриго не завоевал трофеев.