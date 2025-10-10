Губерниев о недопуске России на Олимпиаду: «НХЛ невозможно представить без россиян, наша школа сильна. Опять некоторые товарищи пошли пешком назло кондуктору»

Дмитрий Губерниев заявил, что не представляет НХЛ без российских хоккеистов.

«Сейчас НХЛ невозможно представить без россиян. Старт сезона за океаном подтвердил, что наша школа хоккея сильна.

Нам предстоит прекрасная возможность болеть за наших парней и радоваться их игре, но при этом огорчаться, что мы не увидим этих мастеров на Олимпиаде .

Опять некоторые товарищи пошли пешком назло кондуктору», – сказал комментатор «Матч ТВ » Дмитрий Губерниев.