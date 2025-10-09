  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Губерниев о словах Гашека: «Был гениальным вратарем, но как политик – говно, если человек – мудак, что поделать. Трамп отмечал Овечкина, российские хоккеисты – часть огромного бизнеса»
3

Губерниев о словах Гашека: «Был гениальным вратарем, но как политик – говно, если человек – мудак, что поделать. Трамп отмечал Овечкина, российские хоккеисты – часть огромного бизнеса»

Дмитрий Губерниев назвал Доминика Гашека плохим политиком.

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии раскритиковал руководство НХЛ из-за политики: «НХЛ снова не позволила российским игрокам высказаться по поводу действий страны. Из-за лиги погибнут люди». 

«Что он там опять сказал? Раскритиковал руководство НХЛ? С тем же успехом мог бы раскритиковать Луну, что она видна с Земли.

Если человек – мудак, то что тут поделать. Российские хоккеисты – часть огромного бизнеса. Уже и Трамп несколько раз отмечал Овечкина, наши ребята там на ведущих ролях, а Гашек все не угомонится.

Он был гениальным вратарем, но как политик – говно. На самом деле даже жалко его. Пытается привлечь к себе внимание, будучи известным лишь тем, что поливает Россию. Никто уже и не обращает внимание на его заявления, тем более в США – где НХЛ и где Гашек», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «ВсеПроСпорт»
Политика
logoДоминик Гашек
logoНХЛ
logoДмитрий Губерниев
logoВашингтон
logoДональд Трамп
logoАлександр Овечкин
брань
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Депутат Журова о словах Гашека: «Отменить российских хоккеистов у него не получится. В Америке его не поддерживают. НХЛ дает спортсменам из всех стран равные возможности»
1сегодня, 16:15
Колобков о словах Гашека про россиян в НХЛ: «Он лишился рассудка. Доминик был великим хоккеистом, давайте сохраним его в памяти таким»
5сегодня, 15:26
Доминик Гашек: «НХЛ снова не позволила российским игрокам высказаться по поводу действий страны. Из-за лиги погибнут люди»
77сегодня, 11:55
Главные новости
КХЛ. «Трактор» победил «Барыс», «Северсталь» была сильнее «Сочи», «Амур» в гостях у «Нефтехимика», «Шанхай» играет с минским «Динамо»
528 минут назадLive
«Шанхай Дрэгонс» играет с «Динамо» Минск. 2:2 – Квинни, Меркли и Усов забили. ВидеоСпортс’’ показывает матч Fonbet КХЛ
323 минуты назадВидео
Гол «Шанхая» минскому «Динамо» засчитали в перерыве после видеопросмотра. Команды сыграли 20 секунд 1-го периода в начале 2-го
450 минут назадВидео
«Трактор» прервал серию из 4 поражений, обыграв «Барыс» в овертайме. Команда Гру встретится с «Локомотивом» в субботу
2сегодня, 16:56
Гретцки про обещание купить Овечкину машину за 900 голов в НХЛ: «Ему мало побить мой рекорд, теперь он хочет разорить меня?»
18сегодня, 16:46
Депутат Журова о словах Гашека: «Отменить российских хоккеистов у него не получится. В Америке его не поддерживают. НХЛ дает спортсменам из всех стран равные возможности»
1сегодня, 16:15
Максим Комтуа: «В Москве давно начал передвигаться на самокате, ничего опасного не вижу. Удобно, быстро, московский трафик не мешает»
5сегодня, 15:51
Романов о давлении из-за 50 млн за 8 лет в «Айлендерс»: «Мне надо впахивать, хреначить на полную каждый эпизод. Я не особо талантливый хоккеист, чтобы играть на каком-то багаже»
4сегодня, 15:40
Колобков о словах Гашека про россиян в НХЛ: «Он лишился рассудка. Доминик был великим хоккеистом, давайте сохраним его в памяти таким»
5сегодня, 15:26
Панин о последнем месте «Салавата»: «У меня и у клуба только одна цель – Кубок. Я не выхожу на лед просто покататься»
11сегодня, 15:12
Ко всем новостям
Последние новости
Кравец о 2:3 с «Трактором»: «Барыс» играл лучше моментами, не уступил ни в чем. Матчем довольны, берем хорошее и двигаемся дальше»
10 минут назад
Гру о 3:2 с «Барысом»: «Трактору» непросто даются победы, надеюсь, это будет заделом на следующие матчи. Мы многое можем делать лучше»
35 минут назад
Панин о трансферах «Салавата»: «Жалко, что Хмелевски ушел, но это часть бизнеса. Хохлачев – мастеровитый, в НХЛ поиграл. Ремпала готовы принять, сделать все, чтобы он играл»
сегодня, 17:14
Калинюк о «G-Drive Арене»: «Лучше многих стадионов НХЛ, один самых крутых дворцов, где я играл. В России очень любят хоккей, трибуны всегда полные, этим россияне похожи на канадцев»
3сегодня, 16:29
Агент Овечкина о 21-м сезоне Александра в НХЛ: «Великое достижение. Саша с первого дня заявил себя как лидера. О 22-м пока говорить преждевременно»
3сегодня, 15:59
Беттмэн о контракте Макдэвида: «Это доказательство его преданности «Эдмонтону» и страсти к игре. Если бы я болел за «Ойлерс», то бы был в восторге»
4сегодня, 14:43
«Сибирь» и Лозебников расторгли контракт. Голкипер не сыграл за клуб ни матча, перейдя из «Амура» в 2024-м
6сегодня, 13:58
Маклауд о контракте с «Авангардом»: «Рад вернуться и всех видеть. Буду счастлив сыграть перед нашими фанатами, они – лучшие в КХЛ»
10сегодня, 12:58
Сергачев об интервью с Собчак: «Был мандраж, но я не наговорил лишнего – меня стали называть «самым скромным хоккеистом России». Сейчас бы не пошел, мне нечего сказать»
2сегодня, 12:46
Воробьев о хет-трике Дорофеева за «Вегас»: «При нем было все, кроме желания работать, когда он был тинейджером. Жизнь его пошатала – сделал выводы и вырос в голове»
3сегодня, 12:10