Губерниев о словах Гашека: «Был гениальным вратарем, но как политик – говно, если человек – мудак, что поделать. Трамп отмечал Овечкина, российские хоккеисты – часть огромного бизнеса»

Дмитрий Губерниев назвал Доминика Гашека плохим политиком.

Ранее бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии раскритиковал руководство НХЛ из-за политики: «НХЛ снова не позволила российским игрокам высказаться по поводу действий страны. Из-за лиги погибнут люди».

«Что он там опять сказал? Раскритиковал руководство НХЛ? С тем же успехом мог бы раскритиковать Луну, что она видна с Земли.

Если человек – мудак, то что тут поделать. Российские хоккеисты – часть огромного бизнеса. Уже и Трамп несколько раз отмечал Овечкина , наши ребята там на ведущих ролях, а Гашек все не угомонится.

Он был гениальным вратарем, но как политик – говно. На самом деле даже жалко его. Пытается привлечь к себе внимание, будучи известным лишь тем, что поливает Россию. Никто уже и не обращает внимание на его заявления, тем более в США – где НХЛ и где Гашек», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.