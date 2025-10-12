Гиу о «Барселоне»: «Я мог бы сыграть больше, но в команде был Левандовски, подписали Роке – было ясно, что мне нет места. С Фликом я говорил только один раз»
Марк Гиу считает, что в «Барселоне» могли бы дать ему больше времени.
Испанский нападающий – воспитанник «Барселоны». Он сыграл за первую команду каталонцев 7 матчей и забил два гола. Летом 2024 года Марк был продан в «Челси» за 6 миллионов евро.
«Честно говоря, я мог бы сыграть больше, но клуб уже думал о других проектах. В команде был Левандовски, они только подписали Витора Роке. Было ясно, что мне нет места.
Я только один раз говорил с Ханси Фликом. По правде говоря, я бы хотел, чтобы тренер позвонил мне, но этого не произошло. В конце концов я понял, что ситуация для меня не очень хорошая, поэтому решил уйти», – рассказал Гиу в эфире TV3.
