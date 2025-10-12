Коло Туре о календаре: «Это стало проблемой для здоровья футболистов и качества игры. Игрокам нужно больше времени на отдых, иначе они не могут выложиться на все 100%»

Коло Туре высказался о перегруженном футбольном календаре.

Экс-защитник «Арсенала», «Манчестер Сити », «Ливерпуля» и «Селтика» сейчас работает в тренерском штабе «горожан».

«Я думаю, это стало проблемой для здоровья футболистов и качества игры. Когда игрок свеж, он может выложиться на все 100%, в противном случае – нет.

Если качество игры оставляет желать лучшего, болельщики скажут: «Это не то, что нам нужно», поэтому нам нужно давать игрокам больше времени на отдых.

Когда ты чувствуешь себя хорошо, ты ощущаешь себя на высоте, но когда плохо, ты хочешь пойти и отдохнуть», – сказал Туре .