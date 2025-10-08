Роберто Мартинес: «Роналду уже не тот, что прежде, но всегда находит способ принести пользу. Он провел больше 200 матчей за сборную и продолжает подавать пример. Его запомнят навсегда»
Роберто Мартинес отметил пользу от Криштиану Роналду.
«У него 20-летняя карьера. Он уже не тот футболист, что прежде, но всегда находит способ принести пользу. И тем, что он делает на поле, он подает пример другим.
Наконец, его любовь к футболу и национальной сборной очевидна. Он провел больше 200 матчей и продолжает подавать пример. Он останется в памяти навсегда», – сказал главный тренер сборной Португалии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: GiveMeSport
