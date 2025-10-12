Роналду об 1:0 с Ирландией: «Еще один шаг сделан! Вперед!»
Криштиану Роналду оценил победу Португалии над Ирландией (1:0) в отборе ЧМ-2026.
«Еще один шаг сделан! Вперед!» — написал форвард сборной Португалии, не реализовавший пенальти в этой игре.
После 3 матчей Португалия с 9 очками лидирует в своей группе, опережая Венгрию на 5 баллов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм Криштиану Роналду
