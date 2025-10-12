Мхитарян о Моуринью: «Он помог мне вырасти как личности, ставил в трудное положение, чтобы увидеть, смогу ли я выбраться. Жозе объяснил мне, как устроен футбольный мир, я благодарен»

Генрих Мхитарян рассказал о взаимоотношениях с Жозе Моуринью.

Армянский полузащитник вспомнил свой переход в «Манчестер Юнайтед » в 2016 году, где главным тренером на тот момент был Моуринью.

«Такая возможность выпадает раз в жизни. Я сказал «да». Вначале у нас были непростые отношения, но он помог мне вырасти как личности.

Он хотел поставить меня в трудное положение, чтобы увидеть, смогу ли я выбраться. Я никогда не сдавался. В итоге он объяснил мне, как устроен футбольный мир. Я благодарен ему. Мы снова встретились в «Роме», и там мы поняли друг друга во всем», – сказал Мхитарян, ныне выступающий за «Интер ».

