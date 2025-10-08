  • Спортс
  • Глава УЕФА Чеферин: «Роналду – одно из трех величайших имен в истории футбола. Я никогда не видел никого с таким желанием соревноваться. На перечисление его достижений ушло бы два часа»
45

Глава УЕФА Чеферин: «Роналду – одно из трех величайших имен в истории футбола. Я никогда не видел никого с таким желанием соревноваться. На перечисление его достижений ушло бы два часа»

Александер Чеферин включил Криштиану Роналду в топ-3 футболистов в истории.

– Насколько важен Криштиану Роналду для футбола?

– Начнем с того, что я считаю его безусловно величайшим промоутером Португалии в мире. И я никогда не видел никого с таким желанием соревноваться. Он не хочет останавливаться, он хочет продолжать.

Его достижения впечатляют, нам понадобилось бы два часа, чтобы все перечислить. Я отношусь к нему с огромным уважением и как к человеку, и как к футболисту. Мы также знаем, что он делает в плане благотворительности, хотя не обязан.

Криштиану Роналду – одно из трех величайших имен в истории футбола, – сказал президент УЕФА.

Record
