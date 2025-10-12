Дегтярев поздравил Симоняна с 99‑летием и званием Героя труда РФ: «От всего спортивного сообщества желаю здоровья, веры, надежды и любви!»

Михаил Дегтярев поздравил Никиту Симоняна с 99‑летием и званием Героя труда РФ.

Сегодня лучшему бомбардиру в истории «Спартака» исполнилось 99 лет. Ранее президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя труда РФ за «особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола».

«Поздравляю Никиту Павловича Симоняна с 99‑летием и с присвоением ему по решению президента России Владимира Владимировича Путина высокого звания Героя труда.

Олимпийский чемпион, многократный чемпион и обладатель Кубка СССР как игрок и тренер Симонян олицетворяет целую эпоху в футболе, а его достижения по праву вошли в спортивную историю.

Несмотря на почтенный возраст, его авторитет и опыт продолжают служить спортивному сообществу России и сегодня. Он занимает пост первого вице‑президента Российского футбольного союза, будучи старейшим ветераном «Спартака », занимает должность почетного президента Комитета ветеранов клуба.

От всего спортивного сообщества желаю Никите Павловичу здоровья, веры, надежды и любви!» – сказал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.