  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Дегтярев поздравил Симоняна с 99‑летием и званием Героя труда РФ: «От всего спортивного сообщества желаю здоровья, веры, надежды и любви!»
14

Дегтярев поздравил Симоняна с 99‑летием и званием Героя труда РФ: «От всего спортивного сообщества желаю здоровья, веры, надежды и любви!»

Михаил Дегтярев поздравил Никиту Симоняна с 99‑летием и званием Героя труда РФ.

Сегодня лучшему бомбардиру в истории «Спартака» исполнилось 99 лет. Ранее президент России Владимир Путин присвоил Симоняну звание Героя труда РФ за «особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие и популяризацию отечественного футбола».

«Поздравляю Никиту Павловича Симоняна с 99‑летием и с присвоением ему по решению президента России Владимира Владимировича Путина высокого звания Героя труда.

Олимпийский чемпион, многократный чемпион и обладатель Кубка СССР как игрок и тренер Симонян олицетворяет целую эпоху в футболе, а его достижения по праву вошли в спортивную историю.

Несмотря на почтенный возраст, его авторитет и опыт продолжают служить спортивному сообществу России и сегодня. Он занимает пост первого вице‑президента Российского футбольного союза, будучи старейшим ветераном «Спартака», занимает должность почетного президента Комитета ветеранов клуба.

От всего спортивного сообщества желаю Никите Павловичу здоровья, веры, надежды и любви!» – сказал министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Матч ТВ»
logoНикита Симонян
logoМатч ТВ
logoМихаил Дегтярев
logoпремьер-лига Россия
Министерство спорта России
logoСпартак
Политика
logoРФС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Семин о 99-летии Симоняна: «Хочется пожелать, чтобы «Спартак» порадовал Никиту Павловича – стал чемпионом»
9сегодня, 12:16
Газзаев поздравил Симоняна с 99-летием: «Легенда мирового футбола. Настоящий патриот и пример того, как надо служить своему отечеству. Желаю крепкого-крепкого здоровья»
13сегодня, 10:32
«Спартак» поздравил Симоняна с 99-летием: «Его бесценный вклад навсегда вписан в историю нашего клуба. Вся спартаковская семья желает крепкого здоровья!»
16сегодня, 08:19
Пономарев о Симоняне: «Как футболист, как личность — он великий. Масштаба Пеле»
8сегодня, 07:56
РФС поздравил Симоняна с 99-летием: «Желаем еще многие годы оставаться в футбольном строю!»
12сегодня, 07:07
Главные новости
У Депая 1+2 за тайм с Финляндией. Лучший бомбардир в истории Нидерландов набрал 11 очков в отборе к ЧМ-2026, больше только у Холанда – 14
56 секунд назад
Бернардески о Роналду: «Он изменил футбол и спорт. Победитель, экстраординарная личность, невероятно скромный человек, уникальный и неповторимый»
811 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Уровень российского футбола, биатлона, лыж и всего спорта упал за время отстранения, оценить его невозможно. Ловчев выступил как Капитан Очевидность»
1423 минуты назад
Зинедин Зидан: «Я скучаю по футболу прошлого. Сейчас чего-то не хватает, хочется видеть более атакующий стиль игры»
4635 минут назад
Мостовой про Ваноли: «Сейчас еще человек 20 стоят с поднятой рукой: «Возьмите меня в «Спартак». Бесполезно гадать, и у Станковича действующий контракт»
1345 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды против Финляндии, Беларусь в гостях у Шотландии, Хорватия сыграет с Гибралтаром, Кипр разгромил Сан-Марино
2356 минут назадLive
Бенитес о периоде в «Реале»: «Команда играла хорошо и всего на 5 очков отставала от «Барсы» в январе. Многое можно было изменить, но мне не дали времени»
17сегодня, 15:47
Мбаппе о Месси в «ПСЖ»: «Мне повезло поиграть с Лео, не думал, что это случится. Я всегда мечтал о «Реале» и никогда не думал о переходе в «Барселону»
14сегодня, 15:32
Пономарев о Карпине: «Ничего не смыслит в построении обороны. Хотя что тут особенного: плотно держать игрока и караулить свободные зоны, вот и все»
16сегодня, 15:26
ЦСКА завоевал женский Кубок, обыграв «Зенит» по пенальти. Это 4-я победа женской команды армейцев в турнире
21сегодня, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
Мареска о том, к чему не может привыкнуть в Англии: «Еда. Италия – лучшая страна в этом плане. Мне пришлось научиться готовить по маминым рецептам»
45 минут назад
Нидерланды – Финляндия. 3:0 – Депай забил пенальти и ассистировал Малену и ван Дейку. Онлайн-трансляция
219 минут назадLive
«Карпин в числе сильнейших тренеров в истории сборной. Когда он пришел после Черчесова, результат не заставил себя ждать». Смородская о специалисте
1127 минут назад
Канчельскис о Батракове в Европе: «Если есть хорошие варианты – нужно ехать. Но в команду первой пятерки, а не из середины таблицы. Чтобы было за что бороться и дальше двигаться»
142 минуты назад
Мхитарян о Моуринью: «Он помог мне вырасти как личности, ставил в трудное положение, чтобы увидеть, смогу ли я выбраться. Жозе объяснил мне, как устроен футбольный мир, я благодарен»
156 минут назад
Гиу о «Барселоне»: «Я мог бы сыграть больше, но в команде был Левандовски, подписали Роке – было ясно, что мне нет места. С Фликом я говорил только один раз»
358 минут назад
Манчини о чемпионстве с «Сити» и победе над «КПР» с голом Агуэро на 94-й: «Я чуть не умер тогда! Сумасшедший сезон, мы оказались в безумной ситуации»
3сегодня, 15:46
«Педри как Лаудруп – может выйти из-под давления. Он чудо, иметь его в команде – роскошь». Экс-хавбек «Барсы» Сакристан об испанце
2сегодня, 15:15
У Шнякина родился сын Демид: «Ксюша, родная, спасибо за сына, дочерей, терпение и женскую силу! Я тебя люблю! Даже больше, чем топовые игры РПЛ»
20сегодня, 15:09Фото
Первая лига. «Ротор» обыграл «Черноморец»
22сегодня, 14:59