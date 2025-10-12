«Педри как Лаудруп – может выйти из-под давления. Он чудо, иметь его в команде – роскошь». Экс-хавбек «Барсы» Сакристан об испанце
Эусебио Сакристан сравнил Педри с Микаэлем Лаудрупом.
«Как специалист по полузащитникам, я могу сказать, что иметь Педри в команде – это роскошь.
Он чудо, фантастический игрок. У него просто невероятная техника – как он контролирует мяч, пасует, действует в ситуациях один на один. Он очень полезен для «Барсы», потому что сейчас, когда соперники создают нам трудности при прессинге, когда нужно удерживать контроль над мячом, он может выйти из-под давления в ситуации один на один. Так же, как это делал Лаудруп в мои времена.
Лаудруп очень помогал нам, игрокам средней линии – Пепу Гвардиоле, мне, Амору, Бакеро. Что у нас было? У нас был Лаудруп. Что делал Лаудруп? Он был великолепен в игре один на один», – сказал бывший полузащитник «Барселоны».
