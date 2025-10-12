  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Педри как Лаудруп – может выйти из-под давления. Он чудо, иметь его в команде – роскошь». Экс-хавбек «Барсы» Сакристан об испанце
2

«Педри как Лаудруп – может выйти из-под давления. Он чудо, иметь его в команде – роскошь». Экс-хавбек «Барсы» Сакристан об испанце

Эусебио Сакристан сравнил Педри с Микаэлем Лаудрупом.

«Как специалист по полузащитникам, я могу сказать, что иметь Педри в команде – это роскошь.

Он чудо, фантастический игрок. У него просто невероятная техника – как он контролирует мяч, пасует, действует в ситуациях один на один. Он очень полезен для «Барсы», потому что сейчас, когда соперники создают нам трудности при прессинге, когда нужно удерживать контроль над мячом, он может выйти из-под давления в ситуации один на один. Так же, как это делал Лаудруп в мои времена.

Лаудруп очень помогал нам, игрокам средней линии – Пепу Гвардиоле, мне, Амору, Бакеро. Что у нас было? У нас был Лаудруп. Что делал Лаудруп? Он был великолепен в игре один на один», – сказал бывший полузащитник «Барселоны». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Mundo Deportivo
logoПедри
logoМикаэль Лаудруп
Эусебио Сакристан
logoПеп Гвардиола
logoЛа Лига
logoБарселона
Хосе Мари Бакеро
Гильермо Амор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Де ла Фуэнте о 2:0 с Грузией: «В Испании неиссякаемая кузница талантов, мне повезло. Комплименты нас не ослабят, мы еще ничего не добились»
19вчера, 22:02
Тони Кроос: «У «Барсы» один из самых привлекательных стилей игры в Европе. Но любая команда может доставить им проблем в плохой день Ямаля, Педри и Рафиньи, выбить из ЛЧ»
497 октября, 09:35
Педри об 1:4 с «Севильей»: «В 1-м тайме у «Барсы» не было ни интенсивности, ни выхода из обороны, мы не знали, что делать с мячом. Судья сказал, момент с Кунде не тянет на фол, одно фиксирует, другое – нет»
475 октября, 17:39
Главные новости
Бернардески о Роналду: «Он изменил футбол и спорт. Победитель, экстраординарная личность, невероятно скромный человек, уникальный и неповторимый»
69 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Уровень российского футбола, биатлона, лыж и всего спорта упал за время отстранения, оценить его невозможно. Ловчев выступил как Капитан Очевидность»
1221 минуту назад
Зинедин Зидан: «Я скучаю по футболу прошлого. Сейчас чего-то не хватает, хочется видеть более атакующий стиль игры»
4233 минуты назад
Мостовой про Ваноли: «Сейчас еще человек 20 стоят с поднятой рукой: «Возьмите меня в «Спартак». Бесполезно гадать, и у Станковича действующий контракт»
1343 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды против Финляндии, Беларусь в гостях у Шотландии, Хорватия сыграет с Гибралтаром, Кипр разгромил Сан-Марино
2354 минуты назадLive
Бенитес о периоде в «Реале»: «Команда играла хорошо и всего на 5 очков отставала от «Барсы» в январе. Многое можно было изменить, но мне не дали времени»
16сегодня, 15:47
Мбаппе о Месси в «ПСЖ»: «Мне повезло поиграть с Лео, не думал, что это случится. Я всегда мечтал о «Реале» и никогда не думал о переходе в «Барселону»
14сегодня, 15:32
Пономарев о Карпине: «Ничего не смыслит в построении обороны. Хотя что тут особенного: плотно держать игрока и караулить свободные зоны, вот и все»
15сегодня, 15:26
Дегтярев поздравил Симоняна с 99‑летием и званием Героя труда РФ: «От всего спортивного сообщества желаю здоровья, веры, надежды и любви!»
14сегодня, 15:19
ЦСКА завоевал женский Кубок, обыграв «Зенит» по пенальти. Это 4-я победа женской команды армейцев в турнире
21сегодня, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
Мареска о том, к чему не может привыкнуть в Англии: «Еда. Италия – лучшая страна в этом плане. Мне пришлось научиться готовить по маминым рецептам»
13 минуты назад
Нидерланды – Финляндия. 3:0 – Депай забил пенальти и ассистировал Малену и ван Дейку. Онлайн-трансляция
217 минут назадLive
«Карпин в числе сильнейших тренеров в истории сборной. Когда он пришел после Черчесова, результат не заставил себя ждать». Смородская о специалисте
1025 минут назад
Канчельскис о Батракове в Европе: «Если есть хорошие варианты – нужно ехать. Но в команду первой пятерки, а не из середины таблицы. Чтобы было за что бороться и дальше двигаться»
140 минут назад
Мхитарян о Моуринью: «Он помог мне вырасти как личности, ставил в трудное положение, чтобы увидеть, смогу ли я выбраться. Жозе объяснил мне, как устроен футбольный мир, я благодарен»
154 минуты назад
Гиу о «Барселоне»: «Я мог бы сыграть больше, но в команде был Левандовски, подписали Роке – было ясно, что мне нет места. С Фликом я говорил только один раз»
256 минут назад
Манчини о чемпионстве с «Сити» и победе над «КПР» с голом Агуэро на 94-й: «Я чуть не умер тогда! Сумасшедший сезон, мы оказались в безумной ситуации»
3сегодня, 15:46
У Шнякина родился сын Демид: «Ксюша, родная, спасибо за сына, дочерей, терпение и женскую силу! Я тебя люблю! Даже больше, чем топовые игры РПЛ»
20сегодня, 15:09Фото
Первая лига. «Ротор» обыграл «Черноморец»
22сегодня, 14:59
Коло Туре о календаре: «Это стало проблемой для здоровья футболистов и качества игры. Игрокам нужно больше времени на отдых, иначе они не могут выложиться на все 100%»
1сегодня, 14:54