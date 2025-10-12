Мостовой про Ваноли: «Сейчас еще человек 20 стоят с поднятой рукой: «Возьмите меня в «Спартак». Бесполезно гадать, и у Станковича действующий контракт»
Александр Мостовой оценил возможное возвращение Паоло Ваноли в «Спартак».
Сегодня агент 53-летнего итальянца заявил: «Ваноли готов вернуться в «Спартак» в случае увольнения Станковича».
Паоло был главным тренером «Спартака» с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под его руководством красно-белые завоевали Фонбет Кубок России. Последним местом работы специалиста был «Торино», который он покинул летом.
«Вопрос не в том, нужен ли Ваноли. «Спартак» сейчас – самая горячая тема. Помимо Ваноли, сейчас человек 20 стоят с поднятой рукой: «Возьмите меня в «Спартак».
Бесполезно сейчас гадать. К тому же у Станковича действующий контракт», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Мостовой.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости