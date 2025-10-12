Канчельскис о Батракове в Европе: «Если есть хорошие варианты – нужно ехать. Но в команду первой пятерки, а не из середины таблицы. Чтобы было за что бороться и дальше двигаться»

Андрей Канчельскис дал совет Алексею Батракову насчет перехода в Европу.

«Если у Батракова есть хорошие варианты в Европе – нужно ехать. Конечно, смотря какая страна и какая команда, но в Европе он сможет себя проверить.

Очевидно, что у Батракова есть возможности, и их нужно развивать, а в «Локомотиве » этого не получится. Другое дело, если это будет команда первой пятерки в Италии, Германии или Франции. Англия, наверно, тяжеловато будет. Нужно быстро собирать вещи и лететь без вопросов.

И еще раз скажу – в команду первой пятерки, а не в команду середины таблицы. Чтобы было за что бороться и дальше двигаться», – сказал бывший полузащитник «МЮ».