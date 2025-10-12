  • Спортс
  • У Шнякина родился сын Демид: «Ксюша, родная, спасибо за сына, дочерей, терпение и женскую силу! Я тебя люблю! Даже больше, чем топовые игры РПЛ»
У Шнякина родился сын Демид: «Ксюша, родная, спасибо за сына, дочерей, терпение и женскую силу! Я тебя люблю! Даже больше, чем топовые игры РПЛ»

Дмитрий Шнякин стал многодетным отцом.

В семье комментатора «Матч ТВ» родился сын Демид. У Дмитрия и его жены Ксении также есть две дочери.

«Важный день! Я переиграл транспортников Москвы. Попробуйте теперь оштрафовать забывшего про оплату парковки… МНОГОДЕТНОГО ОТЦА 👹.

Встречайте Демида Дмитриевича Шнякина. Неспешный гигантенок, который долго прятался от промозглой московской осени. Ну, или тоже не любит паузы на матчи сборных, пока не спрашивал.

Во время родов шокировал маму, папу и врачей: ПЯТЬ кило и ШЕСТЬДЕСЯТ сантиметров. Была еще одна уникальная и пугающая деталь, вынудившая акушеров признаться: «Да этот мальчик счастливчик!»

В третий раз был на родах (и в третий раз не советую так поступать впечатлительным мужчинам). Отличный повод еще раз сформулировать важное: женское величие не знает границ! Они проходят тяжелейшее, мучительное испытание природой! Мы с нашей «брутальностью» на этом фоне… Так, мальчуганы, которые играются в игрульки и курят кальяны.

Ксюша, родная, спасибо за сына, дочерей, терпение и женскую силу! Я тебя люблю! Даже больше, чем топовые игры РПЛ. Обещаю, на этом все, после хет-трика приставать не буду :). А вас всех заранее благодарю за поздравления. Давайте делать жизнь и беречь ее», – написал Шнякин.

Фото: t.me/shhhnyakin

Дмитрий Шнякин: «В мире мало дел, которые важнее, сложнее, ответственнее, чем занятие детьми. И чаще это женский титанический труд. Уж явно с ############## у микрофона не сравнится»

Источник: телеграм-канал Дмитрия Шнякина
logoДмитрий Шнякин
