Мбаппе о Месси в «ПСЖ»: «Мне повезло поиграть с Лео, не думал, что это случится. Я всегда мечтал о «Реале» и никогда не думал о переходе в «Барселону»
Килиан Мбаппе назвал везением игру с Лионелем Месси в «ПСЖ».
Француз и аргентинец провели вместе два сезона в «Пари-Сен-Жермен» (2021-2023).
«Мне повезло поиграть с Лео Месси. Я не думал, что буду играть с ним.
Моей мечтой всегда был «Мадрид», и я никогда в жизни не думал о переходе в «Барселону», – сказал нападающий «Реала» Мбаппе.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Fútbol en Movistar Plus+ в X
