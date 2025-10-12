  • Спортс
  • Мбаппе о Месси в «ПСЖ»: «Мне повезло поиграть с Лео, не думал, что это случится. Я всегда мечтал о «Реале» и никогда не думал о переходе в «Барселону»
Килиан Мбаппе назвал везением игру с Лионелем Месси в «ПСЖ».

Француз и аргентинец провели вместе два сезона в «Пари-Сен-Жермен» (2021-2023).

«Мне повезло поиграть с Лео Месси. Я не думал, что буду играть с ним.

Моей мечтой всегда был «Мадрид», и я никогда в жизни не думал о переходе в «Барселону», – сказал нападающий «Реала» Мбаппе.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Fútbol en Movistar Plus+ в X
