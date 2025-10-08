Роберто Мартинес: «Роналду всегда голоден. Обычно футболисты на следующее утро после победы уже не так голодны, но для Криштиану новый день – шанс снова победить. Это уникально»
Роберто Мартинес похвалил Криштиану Роналду.
«Я работал со многими гениями. У них элитный мозг. Но что характерно Роналду, так это то, что он всегда голоден. Обычно футболисты, достигнув чего-нибудь, на следующее утро уже не так голодны.
У Роналду я такого не видел. Для него следующее утро – это возможность стать сильнее и снова победить. Это уникально», – сказал главный тренер сборной Португалии.
