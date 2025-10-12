Пономарев о Карпине: «Ничего не смыслит в построении обороны. Хотя что тут особенного: плотно держать игрока и караулить свободные зоны, вот и все»

Владимир Пономарев заявил, что Валерий Карпин не умеет ставить оборону.

В пятницу сборная России в BetBoom товарищеском матче обыграла команду Ирана со счетом 2:1.

«Карпин плохо разбирается в игре в обороне, я это понял. Когда нашей команде забивали гол, то вообще возник парадокс, такие моменты проходят в первом классе [футбольной школы].

При атаке иранцев наш защитник поздно реагирует на длинный пас в свободную зону и не может его перехватить, проигрывая позицию. Никакой подстраховки нет, он преследует игрока, бежит рядом и ничего не может сделать, даже не стелется в подкате. И иранец спокойно делает голевой пас на дальнюю штангу. Ну куда это годится?

Так что в обороне еще надо много работать. Но я повторю: Карпин ничего не смыслит в том, как правильно выстроить игру в защите. А это очень сложный вопрос.

Но бывает так, что тренеры команды ничего не соображают при игре в обороне. Хотя что здесь особенного: надо плотно держать своего игрока и караулить свободные зоны. Вот и все. А при голе иранцев проворонили и свободную зону, и игрока. Как же так может быть, ребята?» – заявил бывший защитник ЦСКА.