  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Пономарев о Карпине: «Ничего не смыслит в построении обороны. Хотя что тут особенного: плотно держать игрока и караулить свободные зоны, вот и все»
16

Пономарев о Карпине: «Ничего не смыслит в построении обороны. Хотя что тут особенного: плотно держать игрока и караулить свободные зоны, вот и все»

Владимир Пономарев заявил, что Валерий Карпин не умеет ставить оборону.

В пятницу сборная России в BetBoom товарищеском матче обыграла команду Ирана со счетом 2:1. 

«Карпин плохо разбирается в игре в обороне, я это понял. Когда нашей команде забивали гол, то вообще возник парадокс, такие моменты проходят в первом классе [футбольной школы].

При атаке иранцев наш защитник поздно реагирует на длинный пас в свободную зону и не может его перехватить, проигрывая позицию. Никакой подстраховки нет, он преследует игрока, бежит рядом и ничего не может сделать, даже не стелется в подкате. И иранец спокойно делает голевой пас на дальнюю штангу. Ну куда это годится?

Так что в обороне еще надо много работать. Но я повторю: Карпин ничего не смыслит в том, как правильно выстроить игру в защите. А это очень сложный вопрос.

Но бывает так, что тренеры команды ничего не соображают при игре в обороне. Хотя что здесь особенного: надо плотно держать своего игрока и караулить свободные зоны. Вот и все. А при голе иранцев проворонили и свободную зону, и игрока. Как же так может быть, ребята?» – заявил бывший защитник ЦСКА. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Р-Спорт»
logoВалерий Карпин
Владимир Алексеевич Пономарев
logoСборная Ирана по футболу
logoпремьер-лига Россия
logoСборная России по футболу
Р-Спорт
logoДинамо Москва
товарищеские матчи (сборные)
logoтактика
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генсек РФС о том, что Дегтярев может не согласовать Карпина: «Да, но но это не оценочная категория, а формальная процедура. Если тренер не соответствует нормативным требованиям»
21сегодня, 11:18
Ловчев о 2:1 России с Ираном: «Мы не видели команду. А следующий матч будут играть другие вместо того, чтобы эти все закрепили»
50вчера, 04:38
Умяров о дебюте за сборную: «Буду держать уровень и прогрессировать, надеюсь»
10вчера, 03:15
Главные новости
У Депая 1+2 за тайм с Финляндией. Лучший бомбардир в истории Нидерландов набрал 11 очков в отборе к ЧМ-2026, больше только у Холанда – 14
1 минуту назад
Бернардески о Роналду: «Он изменил футбол и спорт. Победитель, экстраординарная личность, невероятно скромный человек, уникальный и неповторимый»
812 минут назад
Дмитрий Губерниев: «Уровень российского футбола, биатлона, лыж и всего спорта упал за время отстранения, оценить его невозможно. Ловчев выступил как Капитан Очевидность»
1424 минуты назад
Зинедин Зидан: «Я скучаю по футболу прошлого. Сейчас чего-то не хватает, хочется видеть более атакующий стиль игры»
4636 минут назад
Мостовой про Ваноли: «Сейчас еще человек 20 стоят с поднятой рукой: «Возьмите меня в «Спартак». Бесполезно гадать, и у Станковича действующий контракт»
1346 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды против Финляндии, Беларусь в гостях у Шотландии, Хорватия сыграет с Гибралтаром, Кипр разгромил Сан-Марино
2357 минут назадLive
Бенитес о периоде в «Реале»: «Команда играла хорошо и всего на 5 очков отставала от «Барсы» в январе. Многое можно было изменить, но мне не дали времени»
17сегодня, 15:47
Мбаппе о Месси в «ПСЖ»: «Мне повезло поиграть с Лео, не думал, что это случится. Я всегда мечтал о «Реале» и никогда не думал о переходе в «Барселону»
14сегодня, 15:32
Дегтярев поздравил Симоняна с 99‑летием и званием Героя труда РФ: «От всего спортивного сообщества желаю здоровья, веры, надежды и любви!»
14сегодня, 15:19
ЦСКА завоевал женский Кубок, обыграв «Зенит» по пенальти. Это 4-я победа женской команды армейцев в турнире
21сегодня, 14:33
Ко всем новостям
Последние новости
Мареска о том, к чему не может привыкнуть в Англии: «Еда. Италия – лучшая страна в этом плане. Мне пришлось научиться готовить по маминым рецептам»
46 минут назад
Нидерланды – Финляндия. 3:0 – Депай забил пенальти и ассистировал Малену и ван Дейку. Онлайн-трансляция
220 минут назадLive
«Карпин в числе сильнейших тренеров в истории сборной. Когда он пришел после Черчесова, результат не заставил себя ждать». Смородская о специалисте
1128 минут назад
Канчельскис о Батракове в Европе: «Если есть хорошие варианты – нужно ехать. Но в команду первой пятерки, а не из середины таблицы. Чтобы было за что бороться и дальше двигаться»
143 минуты назад
Мхитарян о Моуринью: «Он помог мне вырасти как личности, ставил в трудное положение, чтобы увидеть, смогу ли я выбраться. Жозе объяснил мне, как устроен футбольный мир, я благодарен»
157 минут назад
Гиу о «Барселоне»: «Я мог бы сыграть больше, но в команде был Левандовски, подписали Роке – было ясно, что мне нет места. С Фликом я говорил только один раз»
359 минут назад
Манчини о чемпионстве с «Сити» и победе над «КПР» с голом Агуэро на 94-й: «Я чуть не умер тогда! Сумасшедший сезон, мы оказались в безумной ситуации»
3сегодня, 15:46
«Педри как Лаудруп – может выйти из-под давления. Он чудо, иметь его в команде – роскошь». Экс-хавбек «Барсы» Сакристан об испанце
2сегодня, 15:15
У Шнякина родился сын Демид: «Ксюша, родная, спасибо за сына, дочерей, терпение и женскую силу! Я тебя люблю! Даже больше, чем топовые игры РПЛ»
20сегодня, 15:09Фото
Первая лига. «Ротор» обыграл «Черноморец»
22сегодня, 14:59