Бенитес о периоде в «Реале»: «Команда играла хорошо и всего на 5 очков отставала от «Барсы» в январе. Многое можно было изменить, но мне не дали времени»

Рафаэль Бенитес посетовал на слишком быстрое увольнение из «Реала».

Бенитес – воспитанник «Мадрида ». Он возглавлял команду с 3 июня 2015 года по 4 января 2016-го. Затем его сменил Зинедин Зидан.

За 25 матчей при Рафаэле «сливочные» одержали 17 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница голов – 69:22. В единственном матче против «Барселоны» – поражение со счетом 0:4 дома в ноябре.

«Моя команда играла хорошо, несмотря на разные трудности, как, например, травма Бензема. Но мне не дали времени.

В январе мы всего на пять очков отставали от «Барселоны», многое можно было еще изменить, особенно с учетом возвращения Бензема », – рассказал Бенитес .

Испанский тренер в «Реале» – приговор. Шесть громких провалов перед Хаби Алонсо