Бенитес о периоде в «Реале»: «Команда играла хорошо и всего на 5 очков отставала от «Барсы» в январе. Многое можно было изменить, но мне не дали времени»
Рафаэль Бенитес посетовал на слишком быстрое увольнение из «Реала».
Бенитес – воспитанник «Мадрида». Он возглавлял команду с 3 июня 2015 года по 4 января 2016-го. Затем его сменил Зинедин Зидан.
За 25 матчей при Рафаэле «сливочные» одержали 17 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения, разница голов – 69:22. В единственном матче против «Барселоны» – поражение со счетом 0:4 дома в ноябре.
«Моя команда играла хорошо, несмотря на разные трудности, как, например, травма Бензема. Но мне не дали времени.
В январе мы всего на пять очков отставали от «Барселоны», многое можно было еще изменить, особенно с учетом возвращения Бензема», – рассказал Бенитес.
Испанский тренер в «Реале» – приговор. Шесть громких провалов перед Хаби Алонсо
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Marca
