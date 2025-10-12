Бернардески о Роналду: «Он изменил футбол и спорт. Победитель, экстраординарная личность, невероятно скромный человек, уникальный и неповторимый»
Федерико Бернардески высоко отозвался о Криштиану Роналду.
Итальянец и португалец вместе выступали за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.
«Роналду – экстраординарная личность, невероятно скромный человек, который прекрасно знает, кто он и что он собой представляет. Я могу говорить о нем только хорошее – он так много дал мне, очень помог.
Он воплощает в себе все, чем может быть человек. Любой, кому посчастливилось узнать его как человека, может говорить о нем только хорошее.
Криштиану – победитель, он нечто поистине уникальное и неповторимое. Играть с ним – это неповторимый опыт.
Он живет своей работой – с утра до ночи. Он изменил футбол и спорт в целом», – сказал полузащитник «Болоньи» Бернардески.
