Бернардески о Роналду: «Он изменил футбол и спорт. Победитель, экстраординарная личность, невероятно скромный человек, уникальный и неповторимый»

Федерико Бернардески высоко отозвался о Криштиану Роналду.

Итальянец и португалец вместе выступали за «Ювентус » с 2018 по 2021 год.

«Роналду – экстраординарная личность, невероятно скромный человек, который прекрасно знает, кто он и что он собой представляет. Я могу говорить о нем только хорошее – он так много дал мне, очень помог.

Он воплощает в себе все, чем может быть человек. Любой, кому посчастливилось узнать его как человека, может говорить о нем только хорошее.

Криштиану – победитель, он нечто поистине уникальное и неповторимое. Играть с ним – это неповторимый опыт.

Он живет своей работой – с утра до ночи. Он изменил футбол и спорт в целом», – сказал полузащитник «Болоньи» Бернардески .