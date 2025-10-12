Манчини о чемпионстве с «Сити» и победе над «КПР» с голом Агуэро на 94-й: «Я чуть не умер тогда! Сумасшедший сезон, мы оказались в безумной ситуации»

Роберто Манчини вспомнил победу в АПЛ с «Ман Сити» в 2012 году.

«Горожане» под руководством итальянца стали чемпионами Англии в сезоне-2011/12, опередив «Манчестер Юнайтед » лишь по дополнительным показателям.

В последнем туре «Сити » обыграл «Куинз Парк Рейнджерс» (3:2) благодаря голам Эдина Джеко на 92-й и Серхио Агуэро на 94-й минутах.

«В том сумасшедшем сезоне мы боролись с «Юнайтед» за титул – очко в очко. Я чуть не умер тогда!

Мы отставали на восемь очков, потом все отыграли, и в последнем туре, против команды, которая сражалась за выживание, оказались в этой безумной ситуации», – сказал Манчини .

