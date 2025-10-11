Генсек РФС о запрете легионеров в Кубке: «Знаю, кто это предложил. Они не очень разбираются в футболе»

В РФС отреагировали на предложение о запрете на игру легионеров в Кубке России.

Ранее стало известно , что Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) на встрече с министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым предложила формировать составы участвующих в Фонбет Кубке России команд исключительно из российских игроков.

«Об идее, чтобы в Кубке России играли только россияне – без комментариев. Я бы отреагировал, но жестковато.

Я примерно знаю, кто эту идею предложил. Они не очень разбираются в футболе», – сказал генсек РФС Максим Митрофанов.