  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Генсек РФС о бане России: «УЕФА говорит: мы готовы допустить, но на нас давят. Есть вера в участие в отборе на Евро-2028»
16

Генсек РФС о бане России: «УЕФА говорит: мы готовы допустить, но на нас давят. Есть вера в участие в отборе на Евро-2028»

Генсек РФС Максим Митрофанов верит в участие России в квалификации Евро-2028.

«Вопрос с допуском России не обсуждался на встрече представителей федераций-членов УЕФА.

Мы же исходим в том числе из внешнеполитической обстановки. Она постоянно меняется. Надежда сохраняется. УЕФА говорит, что мы готовы [допустить], но на нас давят. Хотелось бы, чтобы что-то сдвинулось, чтобы на УЕФА не давили.

Конечно, вера в участие в отборе на Евро-2028 года сохраняется. Мы не должны терять надежду», – сказал Митрофанов

Как вам дерби?23449 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовано: Sports
Источник: ТАСС
logoМаксим Митрофанов
ТАСС
logoРФС
logoСборная России по футболу
logoУЕФА
Политика
logoпремьер-лига Россия
Евро-2028
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Генсек РФС о запрете легионеров в Кубке: «Знаю, кто это предложил. Они не очень разбираются в футболе»
44сегодня, 09:29
РФС планирует провести 4 матча сборной в 2026 году до старта ЧМ: «А дальше выступать в официальных соревнованиях»
27сегодня, 08:15
Митрофанов о решении ФИФА не отстранять Израиль: «Восстановить Россию было бы правильно следующим шагом. Нужно, чтобы позиция была последовательная»
68сегодня, 06:57
Генсек РФС Митрофанов про расследование дела о расизме Сперцяна: «Для начала – показания игроков, запись, свидетели, то, что слышно. Полиграф не доказательство, на его основании не привлекают»
15вчера, 18:38
Главные новости
К вам на экран прилетела онлайн-сова. Нажмите на нее и отправьтесь забирать «Кубок огня»!
14 минут назадТесты и игры
Прощальный матч Глушакова. Легенды «Спартака» против легенд «Локомотива», Плющенко с сыном, Нагорный, Легков и Борзаковский тоже играют
13539 минут назадLive
Дмитрий Аленичев: «Глушаков мог бы играть, может, не за «Реал» и «Барсу», но за команды уровня «Севильи» и «Атлетико»
1849 минут назад
Ямаль не восстановится к игре с «Жироной» 18 октября
1056 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Португалия примет Ирландию, Испания сыграет с Грузией, Италия в гостях у Эстонии, Норвегия против Израиля
58сегодня, 10:52
Олег Романцев: «Глушаков может считаться великим футболистом и «Спартака», и «Локомотива»
28сегодня, 12:58
Президент «ПСЖ» Аль-Хелайфи призвал «Реал» выйти из Суперлиги: «Мы семья, хотим, чтобы все вернулись. У нас лучшие клубные турниры»
48сегодня, 12:17
Александр Мостовой: «Мне надоели товарищеские матчи сборной, уже не вижу азарта. Хочется посмотреть, когда коленки трясутся, голова кружится»
28сегодня, 11:48
Неста хотел перейти в «Интер» после срыва трансфера в «Ювентус» в 2002-м: «Я не хотел в «Милан», верил, что «Интер» будет побеждать, а вместо этого мы с «Миланом» взяли ЛЧ в первом же сезоне»
21сегодня, 11:31
Александр Жулин: «Сравниться с популярностью футбола в России не может ничто – ни хоккей, ни фигурное катание. Я и сам футбол обожаю»
47сегодня, 11:18
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеский матч. «Краснодар» играет с ПСК из Третьего дивизиона
19 минут назадLive
Первая лига. «Торпедо» и «Арсенал» сыграли 2:2, «Факел» против «Шинника», матч «Урала» перенесен, «Ротор» встретится с «Черноморцем» в воскресенье
913 минут назадLive
Суд ликвидировал фонд поддержки ветеранов и молодежи «Спартака»
17 минут назад
Божинов про Головина: «Мог бы играть за «Ман Сити», почему нет? Когда изменится политическая ситуация»
5сегодня, 12:50
«Соболев не соответствует уровню и амбициям «Зенита». Баранник о форварде
14сегодня, 12:45
Конате не сыграет с Исландией из‑за травмы. Павар вызван в сборную Франции вместо него
сегодня, 12:32
Экс-президенту «Дюнкерка» Скуарнеку грозит 24 месяца тюрмы условно за нецелевое использование активов, мошенничество, фиктивные трансферы и фальсификацию отчетности
сегодня, 12:10
17-летний Локтев из «Ротора-2» забил с центра поля. Это 2-й гол в его карьере
2сегодня, 12:05Видео
Колыванов о «Спартаке»: «У Станковича есть характер. Его задача – до зимы дать какой-то результат»
10сегодня, 11:58
Сборную Боливии встретили хлебом, солью и танцами в аэропорту
8сегодня, 11:28Видео