Генсек РФС о бане России: «УЕФА говорит: мы готовы допустить, но на нас давят. Есть вера в участие в отборе на Евро-2028»
Генсек РФС Максим Митрофанов верит в участие России в квалификации Евро-2028.
«Вопрос с допуском России не обсуждался на встрече представителей федераций-членов УЕФА.
Мы же исходим в том числе из внешнеполитической обстановки. Она постоянно меняется. Надежда сохраняется. УЕФА говорит, что мы готовы [допустить], но на нас давят. Хотелось бы, чтобы что-то сдвинулось, чтобы на УЕФА не давили.
Конечно, вера в участие в отборе на Евро-2028 года сохраняется. Мы не должны терять надежду», – сказал Митрофанов.
