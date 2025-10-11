Генсек РФС о бане России: «УЕФА говорит: мы готовы допустить, но на нас давят. Есть вера в участие в отборе на Евро-2028»

Генсек РФС Максим Митрофанов верит в участие России в квалификации Евро-2028.

«Вопрос с допуском России не обсуждался на встрече представителей федераций-членов УЕФА .

Мы же исходим в том числе из внешнеполитической обстановки. Она постоянно меняется. Надежда сохраняется. УЕФА говорит, что мы готовы [допустить], но на нас давят. Хотелось бы, чтобы что-то сдвинулось, чтобы на УЕФА не давили.

Конечно, вера в участие в отборе на Евро-2028 года сохраняется. Мы не должны терять надежду», – сказал Митрофанов .