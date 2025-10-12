Гафин покинет исполком РФС, если не восстановится в «Динамо», сообщил Митрофанов: «В соответствии с уставом союза»
Максим Митрофанов рассказал, останется ли Дмитрий Гафин в исполкоме РФС.
Ранее Гафин покинул пост председателя совета директоров «Динамо».
— Гафин покинул «Динамо». Сохранит ли он свои позиции в РФС?
— В соответствии с уставом РФС, если член исполкома теряет правовую связь с организацией, которая его выдвинула, на ближайшей конференции он перестает быть членом исполкома. Либо ранее, если он напишет заявление. Пока я это заявление не видел.
На ближайшей конференции, если он не восстановится в «Динамо», шансов остаться членом исполкома у него нет, — сказал генеральный секретарь РФС.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
