  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Хакими включил себя, Месси, Роналду, Зидана, Роналдиньо, Мальдини, Роналдо, Модрича в символическую сборную. Мбаппе остался в запасе: «Выиграет «Золотой мяч» – будет в основе»
5

Хакими включил себя, Месси, Роналду, Зидана, Роналдиньо, Мальдини, Роналдо, Модрича в символическую сборную. Мбаппе остался в запасе: «Выиграет «Золотой мяч» – будет в основе»

Ашраф Хакими не включил Килиана Мбаппе в свою символическую сборную.

Защитник «ПСЖ» включил в команду Яссина Буну, себя, Серхио Рамоса, Паоло Мальдини, Марсело, Зинедина Зидана, Роналдиньо, Луку Модрича, Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Роналдо.

В свой состав Ашраф Хакими не добавил Килиана Мбаппе.

«Килиан – отличный футболист. Когда он выиграет «Золотой мяч», тогда будет в основном составе», – в шутливой форме ответил Хакими, который дружит с Мбаппе.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?70454 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
