Хакими включил себя, Месси, Роналду, Зидана, Роналдиньо, Мальдини, Роналдо, Модрича в символическую сборную. Мбаппе остался в запасе: «Выиграет «Золотой мяч» – будет в основе»
Ашраф Хакими не включил Килиана Мбаппе в свою символическую сборную.
Защитник «ПСЖ» включил в команду Яссина Буну, себя, Серхио Рамоса, Паоло Мальдини, Марсело, Зинедина Зидана, Роналдиньо, Луку Модрича, Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Роналдо.
«Килиан – отличный футболист. Когда он выиграет «Золотой мяч», тогда будет в основном составе», – в шутливой форме ответил Хакими, который дружит с Мбаппе.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: RMC Sport
