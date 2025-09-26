Хакими включил себя, Месси, Роналду, Зидана, Роналдиньо, Мальдини, Роналдо, Модрича в символическую сборную. Мбаппе остался в запасе: «Выиграет «Золотой мяч» – будет в основе»

Ашраф Хакими не включил Килиана Мбаппе в свою символическую сборную.

Защитник «ПСЖ » включил в команду Яссина Буну, себя, Серхио Рамоса, Паоло Мальдини, Марсело, Зинедина Зидана , Роналдиньо , Луку Модрича , Лионеля Месси, Криштиану Роналду и Роналдо.

В свой состав Ашраф Хакими не добавил Килиана Мбаппе.

«Килиан – отличный футболист. Когда он выиграет «Золотой мяч», тогда будет в основном составе», – в шутливой форме ответил Хакими, который дружит с Мбаппе.