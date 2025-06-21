Морган не включил Месси в свою сборную лучших футболистов в истории. Роналду, Марадона, Зидан – в ней
Пирс Морган не включил Месси в свою сборную лучших футболистов в истории.
Британский журналист и болельщик «Арсенала» назвал команду из 11 лучших футболистов по его версии.
«Месси даже не попал в мой список 11 лучших игроков мира всех времен. Если брать во внимание пик их карьеры, то вот мой состав», – написал в соцсетях Пирс Морган.
Вратарь: Гордон Бэнкс;
Защитники: Кафу, Франко Барези, Паоло Мальдини, Роберто Карлос;
Полузащитники: Зинедин Зидан, Лотар Маттеус, Роналдиньо;
Нападающие: Диего Марадона, Криштиану Роналду, Роналдо.
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Пирса Моргана
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