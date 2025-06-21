Морган не включил Месси в свою сборную лучших футболистов в истории. Роналду, Марадона, Зидан – в ней

Пирс Морган не включил Месси в свою сборную лучших футболистов в истории.

Британский журналист и болельщик «Арсенала» назвал команду из 11 лучших футболистов по его версии.

«Месси даже не попал в мой список 11 лучших игроков мира всех времен. Если брать во внимание пик их карьеры, то вот мой состав», – написал в соцсетях Пирс Морган .

Вратарь : Гордон Бэнкс ;

Защитники : Кафу , Франко Барези , Паоло Мальдини , Роберто Карлос ;

Полузащитники : Зинедин Зидан , Лотар Маттеус , Роналдиньо ;

Нападающие : Диего Марадона , Криштиану Роналду , Роналдо .

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