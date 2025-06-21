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Морган не включил Месси в свою сборную лучших футболистов в истории. Роналду, Марадона, Зидан – в ней

Пирс Морган не включил Месси в свою сборную лучших футболистов в истории.

Британский журналист и болельщик «Арсенала» назвал команду из 11 лучших футболистов по его версии.

«Месси даже не попал в мой список 11 лучших игроков мира всех времен. Если брать во внимание пик их карьеры, то вот мой состав», – написал в соцсетях Пирс Морган.

Вратарь: Гордон Бэнкс;

Защитники: КафуФранко Барези, Паоло Мальдини, Роберто Карлос;

Полузащитники: Зинедин Зидан, Лотар Маттеус, Роналдиньо;

Нападающие: Диего Марадона, Криштиану Роналду, Роналдо.

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Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Пирса Моргана
logoПирс Морган
logoИнтер Майами
logoСборная Португалии по футболу
Гордон Бэнкс
logoРоберто Карлос
logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoРоналдиньо
logoКафу
logoСборная Италии по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoПаоло Мальдини
logoСборная Германии по футболу
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logoМЛС
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logoСборная Бразилии по футболу
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