Мастантуоно о 10-м номере в сборной: «Сыграть под номером Месси и Марадоны – уникальный момент. Я этого не ожидал, подумал, что меня разыгрывают»
Франко Мастантуоно высказался об игре под 10-й номером в сборной Аргентины.
«Футболка под номером 10 невероятна. Как я всегда говорю, играть под номером Лео [Месси], под которым играл и [Диего] Марадона, – высший уровень. Я этого не ожидал, это было нечто особенное.
Каждый раз, когда я вижу свою фотографию в этой футболке, меня переполняют эмоции.
Я зашел в раздевалку, подошел к номеру 21, увидел свое имя рядом с Хулианом [Альваресом] и подумал, что они меня разыгрывают.
Это был уникальный момент», – сказал полузащитник сборной Аргентины и «Реала».
«Мастантуоно – наследник 10-го номера в сборной Аргентины. В нем есть что-то от Зидана, он утонченный, элегантный игрок, в голове – шахматная доска». Экс-скаут «Ривера» о новичке «Реала»
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
