Месси, Роналду, Пеле, Марадона, Мальдини, Нойер и Иньеста – в «величайшей сборной всех времен» от FourFourTwo
Криштиану Роналду включен в «величайшую сборную всех времен» от FourFourTwo.
Британский журнал составил команду, которая «вытерла бы пол» любым соперником.
В состав вошли:
– вратарь: Мануэль Нойер;
– защита: Карлос Алберто, Паоло Мальдини, Бобби Мур, Франко Барези;
– полузащита: Лотар Маттеус, Андрес Иньеста, Диего Марадона;
– нападение: Лионель Месси, Пеле, Криштиану Роналду.
Чего добьется Карпин в «Динамо»?13532 голоса
Сделает чемпионом
Возьмет только Кубок
Ничего не выиграет
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости