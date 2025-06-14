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Месси, Роналду, Пеле, Марадона, Мальдини, Нойер и Иньеста – в «величайшей сборной всех времен» от FourFourTwo

Криштиану Роналду включен в «величайшую сборную всех времен» от FourFourTwo.

Британский журнал составил команду, которая «вытерла бы пол» любым соперником.

В состав вошли:

вратарь: Мануэль Нойер;

защита: Карлос Алберто, Паоло Мальдини, Бобби Мур, Франко Барези;

полузащита: Лотар Маттеус, Андрес Иньеста, Диего Марадона;

нападение: Лионель Месси, Пеле, Криштиану Роналду.

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: FourFourTwo
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