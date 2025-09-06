Депутат Свищев о словах Клаудиньо: «У нас у всех много товарищей на Украине осталось, но это не дает нам основания предавать нашу Родину! Очень надеюсь, что он искренне раскаивается»

Дмитрий Свищев надеется, что Клаудиньо раскаивается за свои слова.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд », ранее заявил , что хотел уйти из «Зенита » из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали». После этого депутат Госдумы Свищев сообщил , что слова футболиста рассматривает Генпрокуратура.

Сегодня Клаудиньо сказал : «Никогда не критиковал Россию и не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем. Мой отъезд – исключительно профессиональное решение».

«Если сейчас его слова искренни и не расходятся с делом, при рассмотрении запроса в Генпрокуратуру это будет учитываться.

Для нас самое главное, чтобы люди, получившие российское спортивное гражданство, соответствовали нашим законам. Ты получил российское гражданство не для того, чтобы зарабатывать деньги, а чтобы гордо нести звание гражданина Российской Федерации. Он получил гражданство в 2023 году, но если ты с чем-то не согласен, ты мог уехать в 2022-м. И все!

Когда он по каким-то причинам перестал играть в «Зените» и переехал в другую страну, его риторика резко изменилась: «У меня много товарищей на Украине». У нас у всех много товарищей на Украине осталось! Но это не дает нам основания предавать нашу Родину!

Я очень надеюсь, что он искренне раскаивается. Хочу, чтобы это было правдой. Если нет, никто не запрещает ему отказаться от гражданства», – сказал Свищев.