Валерий Овчинников о Клаудиньо: «Разве можно верить бразильцам? Вы перепутали их футбольный интеллект и жизнь. Посмотрите, как они за «Зенит» выступают: хотят – играют, не хотят – не играют»

Валерий Овчинников считает, что словам Клаудиньо не стоит доверять.

Бразильский полузащитник, выступающий за катарский «Аль-Садд », ранее заявил , что хотел покинуть «Зенит» из-за конфликта на Украине: «Там у меня были друзья. Я очень переживал. Были предложения из Бразилии, но меня не отпускали».

Впоследствии Клаудиньо сказал : «Никогда не критиковал Россию и не хотел покидать «Зенит» из-за политических проблем. Мой отъезд – исключительно профессиональное решение».

«Разве можно верить бразильцам? Вы перепутали их футбольный интеллект и жизнь. Он будет утром, днем и вечером все говорить по-разному. В конечном итоге скажет, что все были не правы, и он другое имел в виду. Любое напряжение – и бразильцы сразу из команды уходят, но при этом хотят, чтобы зарплатные ведомости улучшили.

Не нужно на все их высказывания и заявления реагировать. Стоит просто посмотреть, как они за «Зенит » выступают: хотят – играют, не хотят – не играют. Для меня иностранцы должны ровно стоять в каждой команде, а не так, как они себя ведут на территории Российской Федерации», – сказал бывший тренер нижегородского «Локомотива».