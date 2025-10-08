ТВ «Реала» о красной Моуриньо из «Вильярреала»: «Это справедливо. Его могли удалить раньше»
«Реал Мадрид» дома обыграл «Вильярреал» (3:1) в 8-м туре Ла Лиги. Уругвайский защитник гостей Моуриньо на 77-й минуте получил вторую желтую карточку от судьи Гильермо Куадры Фернандеса за фол на Винисиусе Жуниоре.
«Это справедливо. Его могли удалить раньше», – отметили в эфире клубного канала «Мадрида».
