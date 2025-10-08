ТВ «Реала» о падении Родриго в штрафной «Вильярреала»: «Трансляцию прервали в момент контакта. Это пример серой зоны, все было предельно ясно»

На ТВ «Реала» указали на проблемы с трансляцией в момент неназначенного пенальти.

Мадридский клуб одержал победу над «Вильярреалом » (3:1) в 8-м туре Ла Лиги . В концовке игры вингер «Реала» Родриго упал в штрафной площади соперника в результате борьбы с защитником Рафой Марином . Главный арбитр встречи Гильермо Куадра Фернандес не усмотрел в этом эпизоде нарушения правил.

«Момент с пенальти – пример серой зоны. Судья должен его интерпретировать, и поскольку он посчитал это падением, ВАР не вмешался.

Можно говорить о накале страстей, но контакт все же имел место. Рафа Марин попал в ловушку.

Мы этого не видели, потому что трансляцию прервали в момент контакта. Все было предельно ясно», – сказали на клубном канале «Реала».