  • ТВ «Реала» о падении Родриго в штрафной «Вильярреала»: «Трансляцию прервали в момент контакта. Это пример серой зоны, все было предельно ясно»
12

ТВ «Реала» о падении Родриго в штрафной «Вильярреала»: «Трансляцию прервали в момент контакта. Это пример серой зоны, все было предельно ясно»

На ТВ «Реала» указали на проблемы с трансляцией в момент неназначенного пенальти.

Мадридский клуб одержал победу над «Вильярреалом» (3:1) в 8-м туре Ла Лиги. В концовке игры вингер «Реала» Родриго упал в штрафной площади соперника в результате борьбы с защитником Рафой Марином. Главный арбитр встречи Гильермо Куадра Фернандес не усмотрел в этом эпизоде нарушения правил. 

«Момент с пенальти – пример серой зоны. Судья должен его интерпретировать, и поскольку он посчитал это падением, ВАР не вмешался.

Можно говорить о накале страстей, но контакт все же имел место. Рафа Марин попал в ловушку.

Мы этого не видели, потому что трансляцию прервали в момент контакта. Все было предельно ясно», – сказали на клубном канале «Реала».

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: As
