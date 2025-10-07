Жена удаленного Моуриньо в матче с «Реалом»: «Покидаю «Бернабеу», прежде чем меня продолжат грабить 🤣🤡»

Жена Сантьяго Моуриньо высмеяла удаление мужа в матче с «Реалом».

«Реал Мадрид » дома обыграл «Вильярреал» (3:1) в 8-м туре Ла Лиги . Уругвайский защитник гостей Моуриньо на 77-й минуте получил вторую желтую карточку от судьи Гильермо Куадры Фернандеса за фол на Винисиусе Жуниоре.

После игры Дельфина Сильва, жена Сантьяго, опубликовала в сторис инстаграма свою фотографию и написала: «Покидаю «Сантьяго Бернабеу », прежде чем меня продолжат грабить 🤣🤡».

Изображение: instagram.com/stories/delfiiisilva

«Винисиус обманул судью. Правила снова защищают обманщика, ВАР не может вмешаться при второй желтой». Экс-арбитр Фернандес об удалении игрока «Вильярреала» Моуриньо