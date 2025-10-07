Жена удаленного Моуриньо в матче с «Реалом»: «Покидаю «Бернабеу», прежде чем меня продолжат грабить 🤣🤡»
Жена Сантьяго Моуриньо высмеяла удаление мужа в матче с «Реалом».
«Реал Мадрид» дома обыграл «Вильярреал» (3:1) в 8-м туре Ла Лиги. Уругвайский защитник гостей Моуриньо на 77-й минуте получил вторую желтую карточку от судьи Гильермо Куадры Фернандеса за фол на Винисиусе Жуниоре.
После игры Дельфина Сильва, жена Сантьяго, опубликовала в сторис инстаграма свою фотографию и написала: «Покидаю «Сантьяго Бернабеу», прежде чем меня продолжат грабить 🤣🤡».
