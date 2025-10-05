  • Спортс
  • Хавбек «Вильярреала» Комесанья о пенальти «Реала»: «Винисиус сам заваливается обеими ногами. На «Бернабеу» и без того трудно победить, а с таким судейством – тем более»
Хавбек «Вильярреала» Комесанья о пенальти «Реала»: «Винисиус сам заваливается обеими ногами. На «Бернабеу» и без того трудно победить, а с таким судейством – тем более»

Хавбек «Вильярреала» Санти Комесанья недоволен судейством в матче с «Реалом» (1:3).

На 68-й минуте вингер мадридцев Винисиус Жуниор упал в штрафной соперника после контакта с защитником Рафой Марином. Главный арбитр встречи Гильермо Куадра Фернандес назначил 11-метровый, бразильский футболист сам его реализовал. 

На 77-й минуте защитник «Вильярреала» Сантьяго Моуриньо получил вторую желтую карточку, придержав за плечо убегавшего Винисиуса. Вингер упал на газон, схватившись за лицо.

«Для назначения пенальти нужны более веские основания. Нам очень обидно, просто посмотрите, как он [Винисиус] сам заваливается обеими ногами.

То же самое с удалением: Моуриньо просто стоит перед ним. На «Бернабеу» и без того трудно победить, а с такими вещами – тем более», – сказал Комесанья.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
