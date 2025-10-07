ТВ «Реала» о падении Родриго в штрафной «Вильярреала»: «Пенальти не назначили, потому что он был бы вторым. Нужно ставить хоть 7 одиннадцатиметровых, если фолы действительно были»

На ТВ «Реала» раскритиковали судей игры с «Вильярреалом».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 3:1 в 8-м туре Ла Лиги. В концовке игры вингер «Реала» Родриго упал в штрафной площади соперника в результате борьбы с защитником Рафой Марином. Главный арбитр встречи Гильермо Куадра Фернандес не усмотрел в этом эпизоде нарушения правил.

«Родриго просит назначить пенальти, но ему отказывают, потому что они уже назначили один. Как они могут назначить два? Они правда решили не смотреть повтор? Нужно назначать хоть семь пенальти, если это действительно пенальти. Бывают моменты, когда я ничего не понимаю. Именно Рафа Марин инициировал контакт, мне кажется, это яснее некуда.

Этот пенальти более очевиден, чем тот, который был назначен . Эпизод с Родриго был возмутительным. Непонятно, почему пенальти не назначили. Есть кадр, на котором четко виден контакт. Если бы я изучал судейство, мне бы сказали, что это был пенальти. Судейство навредило мадридскому «Реалу». В наши дни нельзя назначать три пенальти в пользу «Мадрида», – сказал ведущий клубного канала.

Фото: кадр из трансляции