  • Удаления у «Вильярреала» не было, считает Итурральде: «Моуриньо не бьет Винисиуса по лицу, а кладет руку на грудь. Атака не была многообещающей – защитника страховал партнер»
18

Экс-судья Итурральде считает неверным решение оставить «Вильярреал» в меньшинстве.

На 77-й минуте матча Ла Лиги против «Реала» (1:3) защитник «Вильярреала» Сантьяго Моуриньо получил вторую желтую карточку, придержав за плечо убегавшего Винисиуса. Бразилец упал на газон, схватившись за лицо.

«Что касается второй желтой карточки Моуриньо, то Комесанья прав. Он [Моуриньо] не бьет его [Винисиуса] по лицу, а кладет руку на грудь. 

Атака не была многообещающей: прорыв по флангу, защитника страховал партнер. Оставлять в меньшинстве за такое…» – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: As
Эдуардо Итурральде Гонсалес
Гильермо Куадра Фернандес
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
