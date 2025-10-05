Удаления у «Вильярреала» не было, считает Итурральде: «Моуриньо не бьет Винисиуса по лицу, а кладет руку на грудь. Атака не была многообещающей – защитника страховал партнер»

Экс-судья Итурральде считает неверным решение оставить «Вильярреал» в меньшинстве.

На 77-й минуте матча Ла Лиги против «Реала » (1:3) защитник «Вильярреала » Сантьяго Моуриньо получил вторую желтую карточку, придержав за плечо убегавшего Винисиуса. Бразилец упал на газон, схватившись за лицо.

«Что касается второй желтой карточки Моуриньо, то Комесанья прав . Он [Моуриньо] не бьет его [Винисиуса ] по лицу, а кладет руку на грудь.

Атака не была многообещающей: прорыв по флангу, защитника страховал партнер. Оставлять в меньшинстве за такое…» – сказал Эдуардо Итурральде Гонсалес .