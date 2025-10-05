Экс-судья Бурруль об удалении у «Вильярреала» в матче с «Реалом»: «Скорее спровоцировано Винисиусом, который сам упал. Там не было явной перспективной атаки»

Экс-судья Бурруль не согласен с удалением у «Вильярреала» в матче с «Реалом».

Встреча 8-го тура Ла лиги завершилась победой мадридской команды со счетом 3:1. Главным арбитром был Гильермо Куадра Фернандес . На 77-й минуте защитник «Вильярреала » Сантьяго Моуриньо получил вторую желтую карточку, придержав за плечо убегавшего Винисиуса . Бразилец упал на газон, схватившись за лицо. «Слишком строгое решение. Там не было явной перспективной атаки. Скорее спровоцировано Винисиусом, который сам упал», – сказал Альфонсо Перес Бурруль .