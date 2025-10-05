Экс-судья Бурруль об удалении у «Вильярреала» в матче с «Реалом»: «Скорее спровоцировано Винисиусом, который сам упал. Там не было явной перспективной атаки»
Экс-судья Бурруль не согласен с удалением у «Вильярреала» в матче с «Реалом».
Встреча 8-го тура Ла лиги завершилась победой мадридской команды со счетом 3:1. Главным арбитром был Гильермо Куадра Фернандес.
На 77-й минуте защитник «Вильярреала» Сантьяго Моуриньо получил вторую желтую карточку, придержав за плечо убегавшего Винисиуса. Бразилец упал на газон, схватившись за лицо.
«Слишком строгое решение. Там не было явной перспективной атаки. Скорее спровоцировано Винисиусом, который сам упал», – сказал Альфонсо Перес Бурруль.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
