Сергей Ташуев прокомментировал расистский скандал с участием Эдуарда Сперцяна.

«Ахмат » уступил «Краснодару » в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян , высказывая претензии, подошел в упор к защитнику Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном ». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre ». КДК РФС рассмотрит инцидент ориентировочно 16 октября.

«Надо, чтобы компетентные люди решали этот вопрос, а не мы с вами. Верю ли я, что Сперцян мог как-то оскорбить соперника? Знаю одно, что футбол – сильнейший адреналин и эмоции. На эмоциях человек себя может повести не совсем адекватно. Потом может понять, что ошибся, но уже поздно. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Уже его не вернешь обратно никак.

Не помню, играя против «Краснодара», чтобы что-то кто-то высказывал что-то расистское. Россия – страна многонациональная, поэтому дело нашумевшее, потому что такого не бывает в нашем футболе практически. Пусть компетентные органы разбирают этот эпизод. Не моя тема!» – сказал бывший тренер клубов РПЛ .