  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ташуев об обвинении Сперцяна в расизме: «Футбол – сильнейший адреналин, на эмоциях человек себя может повести не совсем адекватно. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь»
1

Ташуев об обвинении Сперцяна в расизме: «Футбол – сильнейший адреналин, на эмоциях человек себя может повести не совсем адекватно. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь»

Сергей Ташуев прокомментировал расистский скандал с участием Эдуарда Сперцяна.

«Ахмат» уступил «Краснодару» в 11-м туре Мир РПЛ (0:2). На 81-й минуте хавбек «быков» Эдуард Сперцян, высказывая претензии, подошел в упор к защитнику Усману Ндонгу и толкнул того грудью. Сенегалец дважды толкнул соперника в ответ схожим образом и во втором случае попал плечом в челюсть. Сперцян упал на газон с разбитой губой. Главный судья Инал Танашев изучил повтор и решил удалить Ндонга, а также наказать футболиста «Краснодара» желтой карточкой «за провокационные действия».

После матча Ндонг заявил, что Сперцян назвал его «черным говном». Сперцян это опроверг: «Это он мне сказал: «La concha tu madre». КДК РФС рассмотрит инцидент ориентировочно 16 октября.

«Надо, чтобы компетентные люди решали этот вопрос, а не мы с вами. Верю ли я, что Сперцян мог как-то оскорбить соперника? Знаю одно, что футбол – сильнейший адреналин и эмоции. На эмоциях человек себя может повести не совсем адекватно. Потом может понять, что ошибся, но уже поздно. Слово не воробей, вылетит – не поймаешь. Уже его не вернешь обратно никак.

Не помню, играя против «Краснодара», чтобы что-то кто-то высказывал что-то расистское. Россия – страна многонациональная, поэтому дело нашумевшее, потому что такого не бывает в нашем футболе практически. Пусть компетентные органы разбирают этот эпизод. Не моя тема!» – сказал бывший тренер клубов РПЛ.

Как вам дерби?16618 голосов
Огонь!ЦСКА
Не понравилось, слишком много ошибок (в том числе судейских)Александр Мостовой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Legalbet
logoСергей Ташуев
logoУсман Ндонг
logoпремьер-лига Россия
logoКраснодар
logoЭдуард Сперцян
дискриминация
logoАхмат
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Говорят, Сперцяну 10 матчей дисквалификации дадут. Ощущение, что «Краснодар» хотят выбить из колеи, поэтому и раскручивают это». Стипиди о расистском скандале
17вчера, 19:29
Шнякин про Сперцяна и Ндонга: «Какой расизм? Тестостероновые мужики бьются. Терпи, это входит в стоимость билета, тебя будут провоцировать, ты приехал в чужую лигу»
87вчера, 18:59
«Сперцян – черный русский! Происходящее неправильно, он не мог так сделать». Ари про обвинения игрока «Краснодара» в расизме
31вчера, 18:49
Быстров о расизме Сперцяна: «Слова Ндонга – дешевое оправдание. КДК хоть раз может себя проявить с хорошей стороны? По губам прочитали – ничего не говорил, был удар – дали 5 матчей»
9вчера, 18:20
Сперцян выложил фото из кабинета стоматолога после стычки с Ндонгом: «Зубы целые»
32вчера, 14:23Фото
Главные новости
Ямаль сыграет с «Реалом», если не возникнет осложнений. Вингер «Барсы» может восстановиться уже к матчу с «Жироной»
2 минуты назад
Беппе Маротта: «Серия А – переходная лига, больше не Эльдорадо, как в 2000-х. Наша траектория – вниз. «Реал» купил Мастантуоно за 60 млн, у нас за молодого игрока не заплатили бы больше 35»
3 минуты назад
Джеррард о сборной Англии: «Мы были эгоистичными неудачниками. Мы не были командой, немного ненавидели друг друга»
617 минут назад
Приходите прокачивать продукт в Спортс’’ – ищем сильного frontend-разработчика. Ждем именно вас!
27 минут назадВакансия
Альба объявил о завершении карьеры по окончании сезона МЛС: «Футбол дал мне все и всегда будет неотъемлемой частью моей жизни. Пришло время начать новую главу»
3142 минуты назад
Андрей Канчельскис: «Мостовой сделает «Спартак» снова великим. Будет точно не хуже, чем при Станковиче»
4748 минут назад
Кахигао против назначения российских тренеров в «Спартак» из-за их связей с агентами. Часть руководства «Лукойла» жалеет, что клуб не взял Черчесова (Legalbet)
41сегодня, 15:13
Глава итальянской федерации о матче с Израилем: «Спорт выполняет важную функцию: объединять, сплачивать людей. Как гражданин я глубоко возмущен всем, что мы видим»
29сегодня, 15:01
Глава отдела адаптации ЦСКА о переезде Челестини в Россию: «Сказали взять наличные на первое время, потому что иностранные карты не работают. Он говорит: «Вообще? А Visa, Mastercard?»
19сегодня, 14:32
Карпин не знал, что Дембеле выиграл «Золотой мяч»: «Если бы не было санкций, мог бы войти российский игрок. Сафонов? Возможно»
26сегодня, 14:26
Ко всем новостям
Последние новости
Журналист Эстрада вспомнил, как Касильяс засунул его в мусорный бак после дня рождения: «Икер был пьян в хлам. Я говорил, что убью его»
117 минут назад
Абаскаль о «Спартаке»: «Должны занимать первое место. У них лучший состав в РПЛ на сегодняшний день»
332 минуты назад
У Салаха 12,5% успешных обводок – это худший результат в АПЛ. Египтянин обыграл всего одного соперника
335 минут назад
Бевеев о водке в бане в 14 лет: «В фильмах увидели, что ее пьют в граненых стаканах, и повторили. Хорошо, что не умер. Дома убеждал родителей, что это такой способ восстановления после тренировок»
454 минуты назад
Экс-глава «Телеспорта» Макаренко признан банкротом, суд открыл процедуру реализации имущества
1сегодня, 15:22
Каталонская «Эуропа» присоединилась к демонстрации в Барселоне с требованием прекратить торговлю оружием и отношения с Израилем. Около 70 тысяч человек было на протесте в субботу
8сегодня, 15:05
Журова назвала футбол самым популярным видом спорта в России: «Ничего не меняется. Дальше идет бег, потом – хоккей и гимнастика. Плюс фигурное катание, единоборства очень популярны»
12сегодня, 14:42
Байдачный о Карпине в «Динамо»: «Нужно дать хотя бы год, если пригласили, то в него надо верить. К тому же у него нагрузка двойная, ведь у него еще сборная России»
4сегодня, 14:41
Федерация Узбекистана оштрафована на 341 500 долларов за раздачу игрокам автомобилей BYD после игры с Катаром. Бренд не является официальным спонсором АФК
5сегодня, 14:17
Роке выложил фото тигра, кусающего оленя за шею, после победы «Палмейраса» над «Сан-Паулу». Объединение болельщиков из секс-меньшинств сочло пост гомофобным, игрок удалил публикацию
18сегодня, 13:19