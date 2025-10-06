  • Спортс
«Сперцян – черный русский! Происходящее неправильно, он не мог так сделать». Ари про обвинения игрока «Краснодара» в расизме

Ари не верит, что Эдуард Сперцян оскорбил Усмана Ндонга на расовой почве.

«Его я помню, когда он был еще маленьким, он всегда был рядом.

Сперцян – черный русский! Думаю, что происходит – неправильно. Сперцян не мог так сделать 100%», – сказал бывший нападающий «Краснодара».

