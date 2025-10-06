Мостовой про «Динамо»: «Почему Карпину надо время давать? Личке никто не дал, хотя он чуть первое место не занял. Мне дайте тогда тоже лет пять и большой контракт»

Мостовой не понимает, почему Карпину надо дать больше времени в «Динамо».

После 11-го тура Мир РПЛ , в котором «Динамо » проиграло «Локомотиву» со счетом 3:5, команда тренера Валерия Карпина занимает 8-е место в таблице, на 9 очков отставая от лидирующего ЦСКА.

«Самые легкие ответы – дайте время тренеру. Мне дайте тогда тоже время, лет пять и большой контракт.

Почему Карпину надо время давать? Личке время никто не дал, хотя он чуть первое место не занял.

Нельзя делать то, чего нигде нет – совмещать посты в сборной и клубе. А у нас все проскакивает, все хорошо», – сказал бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой.