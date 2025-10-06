Мостовой о «Динамо»: «Не знаю Мэддисона, но надо слушать тех, кто футболу жизнь отдал. Я что, буду Карпину звонить и советовать? Если бы был в штабе, то советовал бы правильные вещи»

Александр Мостовой заявил, что не знает стримера Мэддисона.

Блогер ранее раскритиковал «Динамо», главного тренера Валерия Карпина и защитника Максима Осипенко : «Заканчивайте эту дурку, увольняйте этого шарлатана и ищите нормального тренера».

«Когда «Динамо » выиграло до этого две игры, никто про Максима Осипенко ничего не говорил. Он за три дня быстрее или медленнее стал? Осипенко никогда не был быстрым или топовым защитником.

Это хороший игрок для нашего чемпионата, опытный. С Осипенко в паре играл Зайнутдинов, к которому у меня больше вопросов. Максим был вообще одним из лучших у «Динамо», даже гол забил.

Блогерам остается чесать языком, за что копеечку и зарабатывают. В футбол никогда не играли, зато чешут.

Я не знаю, кто такой Мэддисон, но надо слушать тех, кто футболу всю свою жизнь отдал. Он имеет право высказываться, но я бы в такой манере никогда бы не сказал об игроке, ведь сам на своей шкуре все испытал.

Я больше всего был удивлен, что Зайнутдинов играет центрального защитника. Другое дело, что мне с этим ничего не сделать. Я что, буду Карпину звонить и советовать что-то?

Если бы я был в штабе, то советовал бы правильные вещи, но такого у нас нет. На позицию центрального защитника мог выйти Маричаль , Фернандес, а отыграл Зайнутдинов .

Думаю, после такого он точно не выйдет в следующем матче», – сказал бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой.