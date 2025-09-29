Орлов про Карпина: «Мостовой был мастеровитее, Валерий – чернорабочий, трудяга, заводной. Как у тренера у него статусов нет, зачем его «Динамо» пригласило? Нужны те, кто знают вкус побед»

Геннадий Орлов заявил, что Александр Мостовой был мастеровитее Валерия Карпина.

Глеб Чернявский: «Я так понимаю, вы против совмещения постов?»

Геннадий Орлов: «Ну а зачем? Слушай, Лунев, вратарь, сказал так, по-простецки (о критике Карпина за совмещение: «Обоснованно. А для «Динамо» это как, когда тренер уезжает? Есть всем нравится и так должно быть – ну, окей» – Спортс’‘). Правда, он его потом не поставил в следующем матче, но неважно. Ну зачем это, зачем эта сложность?»

Глеб Чернявский: «Ну а что, там сейчас сборная какая? По сути, тренировочный лагерь для всех. То есть лишняя нагрузка, переезды?»

Геннадий Орлов: «Ну, конечно. Зачем это для «Динамо»? Причем «Динамо» на этот сезон не скрывало – они вообще пошли за золотыми медалями. Но сейчас у них явно игра не поставлена, у них просто лоскутки. Объективно сам себя Карпин поставил в сложнейшую ситуацию».

Антон Ванюшов: «А от чего он сейчас должен отказаться – от сборной или от «Динамо»?»

Геннадий Орлов: «Это должен клуб решить. Они сейчас подобрались вот к этой группе [лидеров], но как они будут играть? Потому что там вопрос-то [о будущем Карпина] уже стоял. Я помню, Лещенко, главный болельщик «Динамо» и певец замечательный, сказал: «Я пойму Валерия Карпина , если он уйдет из «Динамо ». Я прочитал это, это было. Ну, сложно это.

Карпин любит игроков, которых он сам делает, а у него сейчас половина команды – иностранцы, которые его, может быть, даже и не понимают, поэтому и сделать что-то настоящее, создать игру [сложно]».

Антон Ванюшов: «Карпин сказал недавно: «Ни как футболист, ни как тренер я особо ничего не достиг».

Геннадий Орлов: «Это правильно. Я только не знаю, зачем «Динамо» его пригласило».

Глеб Чернявский: «Ну как футболист-то достиг».

Геннадий Орлов: «Я говорю – как тренер, у него же статусов нет. Все-таки, когда приглашают тренера, я убежден, что надо того, который уже знает, что такое вкус победы, если вы его под такие деньги большие приглашаете, понимаешь. Ну, наверное, это логично, что он уже испытал, он знает, как вот все это может быть.

До этого у него «Ростов» 8-е место занял? Но то «Ростов ». А здесь московское «Динамо» – давление совсем другое со всех сторон. И сейчас ему надо поставить командную игру. За счет чего? Полузащиты у него нет».

Глеб Чернявский: «А вы Карпина молодым помните?»

Геннадий Орлов: «Конечно, я комментировал, когда он за «Спартак » еще играл. Это был такой чернорабочий, трудяга, боролся. Это же он, кажется, с Зиданом столкнулся? Знаменитая была история. Он был такой заводной – для футболиста это хорошо, почему нет?

Но Мостовой был мастеровитее. Я должен это сказать, сейчас же болельщики все время сопоставляют, но я сам видел», – заявил комментатор и журналист в шоу «Про наш футбол » на ВидеоСпортсе’‘.