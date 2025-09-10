Андрей Мостовой выбрал Карпина, а не Александра Мостового: «Вообще без вариантов. Чего Александру обижаться? Я объективен»
Андрей Мостовой сделал выбор между Валерием Карпиным и Александром Мостовым.
– Ох, сразу так жестко… Они оба в порядке, мне сложно выбрать. У одного правая волшебная, у другого – левая. Ладно, выберу Головина, потому что он долго и стабильно играет во Франции, показывает определенный класс.
– Кисляк или Батраков?
– Ну здесь я тебе точно ничего не скажу! Не хочу никого обижать. Они оба красавчики. Пускай здесь будут оба.
– Хорошо. Аршавин или Кержаков?
– Аршавин.
– Сафонов или Акинфеев?
– При всем уважении, Акинфеев. У него великая карьера.
– Александр Мостовой или Карпин?
– Здесь вообще без вариантов – конечно, Карпин.
– Мостового не боишься обидеть?
– Нет, а что ему обижаться-то, я объективен, – сказал полузащитник «Зенита» и сборной России.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
