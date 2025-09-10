  • Спортс
  • Андрей Мостовой выбрал Карпина, а не Александра Мостового: «Вообще без вариантов. Чего Александру обижаться? Я объективен»
32

Андрей Мостовой выбрал Карпина, а не Александра Мостового: «Вообще без вариантов. Чего Александру обижаться? Я объективен»

Андрей Мостовой сделал выбор между Валерием Карпиным и Александром Мостовым.

Головин или Миранчук?

– Ох, сразу так жестко… Они оба в порядке, мне сложно выбрать. У одного правая волшебная, у другого – левая. Ладно, выберу Головина, потому что он долго и стабильно играет во Франции, показывает определенный класс.

Кисляк или Батраков?

– Ну здесь я тебе точно ничего не скажу! Не хочу никого обижать. Они оба красавчики. Пускай здесь будут оба. 

– Хорошо. Аршавин или Кержаков?

– Аршавин.

Сафонов или Акинфеев?

– При всем уважении, Акинфеев. У него великая карьера. 

– Александр Мостовой или Карпин?

– Здесь вообще без вариантов – конечно, Карпин. 

– Мостового не боишься обидеть?

– Нет, а что ему обижаться-то, я объективен, – сказал полузащитник «Зенита» и сборной России.

«Эта сборная России 100% вышла бы на Евро». Согласны с Головиным?27688 голосов
Да, вышла быАлександр Головин
Нет, не вышла быФедор Кудряшов
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
