Андрей Мостовой выбрал Карпина, а не Александра Мостового: «Вообще без вариантов. Чего Александру обижаться? Я объективен»

Андрей Мостовой сделал выбор между Валерием Карпиным и Александром Мостовым.

– Головин или Миранчук?

– Ох, сразу так жестко… Они оба в порядке, мне сложно выбрать. У одного правая волшебная, у другого – левая. Ладно, выберу Головина, потому что он долго и стабильно играет во Франции, показывает определенный класс.

– Кисляк или Батраков?

– Ну здесь я тебе точно ничего не скажу! Не хочу никого обижать. Они оба красавчики. Пускай здесь будут оба.

– Хорошо. Аршавин или Кержаков?

– Аршавин.

– Сафонов или Акинфеев?

– При всем уважении, Акинфеев. У него великая карьера.

– Александр Мостовой или Карпин?

– Здесь вообще без вариантов – конечно, Карпин.

– Мостового не боишься обидеть?

– Нет, а что ему обижаться-то, я объективен, – сказал полузащитник «Зенита» и сборной России.