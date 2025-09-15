Мостовой о «Динамо»: «Всегда говорят, что первым за результат должен отвечать тренер. Поэтому Карпина могут убрать, что здесь такого?»

Александр Мостовой ответил на вопрос о будущем Валерия Карпина в «Динамо».

– Карпина могут убрать?

– Всегда же говорят, что первый, кто должен отвечать за результат, – тренер. Поэтому в принципе могут убрать, а что здесь такого? – сказал бывший полузащитник сборной России.

После 8 проведенных туров Мир РПЛ бело-голубые занимают 9-е место в турнирной таблице, набрав 9 очков.